NHKは、報道局スポーツ情報番組部の50代のチーフ・ディレクターを諭旨免職の懲戒処分にすると発表しました。この職員は今年1月、勤務時間中に渋谷区の路上で女性に声をかけてわいせつな行為をしたとして、3月に逮捕され、その後、不起訴になっていました。NHKによりますと、ほかにも勤務時間中の私的な行為が多数発覚し、これらの行為を業務用のスマートフォンで撮影し、保管しており、職員としてふさわしくないと判断したというこ