イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の海軍は２３日、ホルムズ海峡周辺で船舶を拿捕（だほ）した際に撮影したとする映像を公開した。米軍がイラン関係の船舶を対象に海上封鎖を実施したのに対し、ホルムズ海峡封鎖の支配権を掌握していることを示す狙いとみられる。革命防衛隊は２２日、無許可でホルムズ海峡からペルシャ湾外に出ようとした貨物船２隻を拿捕したと発表し、１隻はイスラエルに関係していると説明した。映像で