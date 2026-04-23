夫が突然「会社辞めてきた」と告白する場面、言葉を失います…。美香さんがずっと我慢してきた分、この出来事はかなりこたえたのではないでしょうか。夫の独立宣言がこれからどんな波紋を広げていくのか、続きはどうなるのでしょうか。>>【まんが】突然夫が会社を辞めた(ウーマンエキサイト編集部)