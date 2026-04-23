日経平均株価が23日、史上初めて6万円を超えたことをめぐり、木原官房長官は、「株価の上昇が国民生活に良い影響を及ぼす」として、「国民が豊かさを感じられるようにしたい」と強調した。株価が一時、6万円台に到達したことについて、木原長官は23日午後の会見で「日々の動向へのコメントは差し控える」としつつ、「一般論として、株式を保有している人は資産効果を通じ家計の消費が刺激され、保有していない人にも年金積立金に恩