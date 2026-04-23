ガールズグループTWICEのMOMO（29）とSANA（29）が23日、都内で映画「プラダを着た悪魔2」（5月1日公開）のジャパンプレミアに登場した。ジャパンアンバサダーとして華やかなドレス姿でランウェーを歩いた。06年にアン・ハサウェイ主演で公開された前作を見たというSANAは「大好きな映画で光栄。ファッションもストーリーも目を離せない作品。早く皆さんと感想を言い合えたら」と話した。働く女性のバイブルとして愛された前作に続