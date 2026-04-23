w.o.d.が、8月30日の金沢EIGHT HALL公演を皮切りに全国8カ所を巡る『w.o.d. “2026 ONE MAN TOUR”』を開催する。 （関連：【画像あり】w.o.d. ファンクラブ設立早期入会者限定グッズも） 同公演では、新曲「NON-FICTION」がTVアニメ『勇者のクズ』第2クールエンディングテーマに起用されたほか、『VIVA LA ROCK 2026』『京都大作戦2026』、『FUJI ROCK FESTIVAL 2026』をはじめとする大型フェスへの出演を経