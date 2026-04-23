元スピードスケート女子の佐藤綾乃（29）が、4月17日、Instagramを更新。髙木美帆（31）らと、春の園遊会に参加した際のオフショットを投稿した。 【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！雪上だけじゃない「めちゃんこスゴい」姿に祝福殺到 「とても貴重な経験でした」というコメントと共に投稿された写真は、佐藤や高木、野明花菜（21）、堀川桃香（22）ら「パシュ&#