左からLito X1、Lito 1 DJI JAPAN株式会社は、新しいカメラドローン「DJI Lito」シリーズをを4月23日（木）に発売した。空撮にチャレンジしたい人向けのエントリーモデル。 イメージセンサーの違いで「Lito X1」と「Lito 1」の2モデルを用意。前者が1/1.3型、後者が1/2型のCMOSセンサーを搭載する。 1型センサーの「DJI Mini」シリーズよりは廉価で求めやすく、1/2型