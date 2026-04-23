Insta360は4月23日（木）、スマートフォン用ジンバル「Flow 2」および「Flow 2 Pro」の大型アップデートを発表した。AndroidおよびiOSデバイスとの互換性の向上などが盛り込まれている。 今回のアップデートでは、Android端末におけるレンズアクセスの制限を解消した。Samsung、Google Pixel、vivo、OPPOなど、各ブランドのフラッグシップ機種において、Insta360アプリから超広角や望遠といったネイティブレ