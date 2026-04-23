第4回となる「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投資信託を表彰している。一方で、みんなから期待されているのに成績が悪い投資信託も「もっとがんばりま賞」として紹介。純資産3000億円以上、つまり高い人気を誇る投資信託でありながら、総合点が特に低かった投資信託3本について、復活の期待を込めて分析する。『ダイヤモンドZAi』2026年6月号の「ダイヤモンドZAi NISA投信グラン