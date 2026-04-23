「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート高畠高校・ウェブサイト制作活動自分たちで取材しまちの魅力を紹介！（山形） きょうは、自分たちで取材しまちの魅力を紹介する、高畠高校のウェブサイト制作活動を紹介します。