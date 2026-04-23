第4回となる「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投資信託を表彰。「1.どれだけ上がったか（上昇力）、2.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、3.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準による、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「日本株総合部門」の受賞投資信託8本を紹介する。『ダイヤモンドZA