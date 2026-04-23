中国の環境問題系ブロガーが、河北省保定市蠡（れい）県の農地の一部で地下水が真っ赤に染まる現象が起きていると暴露した。香港メディアの香港01が22日に報じた。記事によると、現地の村民は「ここ2〜3年このような状況が続いている。収穫した小麦は自分では食べずに市場に売る」などと話した。同ブロガーが現地の様子を撮影した動画をネット上にアップすると、現地当局の合同チームが調査に乗り出した。調査では、井戸水が赤くな