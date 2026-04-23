◇セ・リーグヤクルト2―0広島（2026年4月23日マツダ）ヤクルトは先発・高梨裕稔が5回1/3を6安打2四死球ながら無失点と踏ん張り、今季2勝目。チームは両リーグ最速で貯金10となり、右腕は「調子は良くはなかったけど、何とか粘ることができた」と振り返った。4回2死満塁のピンチでは持丸を投ゴロ。5回2死二塁では小園に左前打を許すも、左翼・赤羽の好返球で二塁走者の菊地を本塁でアウトに。2―0の6回1死二塁で降板。