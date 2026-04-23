5月上旬の日豪首脳会談に合わせて発表を調整する「経済安全保障協力に関する共同宣言」の原案が判明した。経済的威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン構築に向けた連携強化を柱とした。関係者が23日明らかにした。