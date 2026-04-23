プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成（39）が、結婚記念日に公開した家族ショットが反響を呼んでいる。【映像】織田信成と美人妻・6歳長女の“顔出し”ショット2010年に中学校の同級生だった茉由と結婚し、男の子3人・女の子1人の4人の子どもがいる織田。Instagramでは、子どもたちとプールで遊んでいる家族旅行の様子や、ユニバーサルスタジオジャパンを楽しむ夫婦ショットなど、家族との日常を発信してきた。202