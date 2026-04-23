◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2-0広島（23日、マツダスタジアム）ヤクルトが広島に勝利。9回から登板した守護神・キハダ投手が無失点に守り切り、両リーグ最速で10セーブを記録しました。試合は2点リードの9回、来日一年目にしてリーグトップのセーブ数をほこり、いまだ無失点のキハダ投手がマウンドに上がります。キハダ投手は先頭の佐々木泰選手をセカンドゴロに打ち取ると、続く中村奨成選手も空振り三振に抑えます。さらに二