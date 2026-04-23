南極観測船「しらせ」の帰港を乗組員らの家族が出迎えた＝２３日、海上自衛隊横須賀基地逸見岸壁第６７次南極地域観測協力として、南極・昭和基地などで観測隊を支援した海上自衛隊の南極観測船「しらせ」が２３日、母港の横須賀基地（横須賀市）に約５カ月ぶりに帰港した。しらせは隊員１８０人を乗せて昨年１１月１９日に横須賀を出港し、同１２月２７日に昭和基地沖に接岸。観測隊員や物資の輸送のほか、艦上と野外、海洋の