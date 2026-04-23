Photo: SUMA-KIYO 春も本番。キャンプやBBQ、お花見など、外で料理を楽しむ機会が増えてきましたね。 青空の下で食べる料理は格別ですが、釣った魚を捌いたり、ニンニクをたっぷり使った料理を作ったりしたあとに手に残る「頑固なニオイ」に困らされたことはありませんか？あれって、普通の石鹸ではなかなか落ちてくれないんですよね…。頑固なニオイを一瞬でリセット