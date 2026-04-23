【「shapez 2」1.0正式版】 4月23日 リリース 価格：2,800円 Gamirror Gamesは、PC用工場自動化シミュレーションゲーム「shapez 2」について、Steamでの早期アクセスを終了し1.0正式版をリリースした。価格は2,800円。 本作は、シンプルな操作性と奥深いゲーム性を兼ね備えた工場建設ゲーム。ドイツのインディーデベロッパー