BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演する日本テレビの深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』(29日25:35〜)に、同グループの日高竜太と加納嘉将が出演することが発表された。2人は今作で演技に初挑戦。砂田が「2人がいたのでリラックスしてクランクインできた」と語るグループ共演が実現した。同作は、結婚を翌日に控えた主人公・相内亮佑(砂田)が、最新のAIチャットボット「MIRA」と向き合う中で、自身の心の奥底にある“内なる声”を突