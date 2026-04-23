仕事も育児も全力のA子は、久しぶりのご褒美ランチに楽しい気持ちでした。しかしママ友からの思わぬ一言で、心が揺れました。筆者の友人A子から聞いたお話です。 仕事も育児も頑張るママの楽しみはママ友たちとのランチ会 フルタイムで働きながら幼い子を3人育てているA子。いつもは子供優先で、自分のことは後回し。ご飯をゆっくり味わう余裕なんてありません。そんな彼女が以前から心待ちにしていたのは、幼稚園の保育参観後