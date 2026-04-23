今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とっても可愛いポーズをとっていた猫ちゃん。その様子を目撃した投稿主さんは全力で撮影に臨んだそうです。投稿はThreadsにて、 7.6万回以上表示。いいね数は7000件を超えていました。 【写真：足でスマホを支えながら『大胆なポーズをしていた猫』を撮影…たまらなく可愛い瞬間】 すんごいの撮れた！ 今回、Threadsに投稿したのは「めかもず」さん。 アップされ