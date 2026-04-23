猫が怖いと感じているときに見せるサイン4つ 猫の恐怖心は、全身の筋肉やパーツの動きに顕著に現れます。まずは、猫がピンチを感じたときに発信している代表的なボディランゲージを確認していきましょう。 猫が恐怖を感じると、全身を使ってその感情を表現します。 1.小さくなって隠れる 私たちが怖いときに肩をすくませるように、猫も頭部を下げて、できるだけ見た目が小さくなるような姿勢にな