ビーズソファで豪快に眠っている猫さんの姿は、まるで「猫の開き」？気持ちよさそうな猫さんの寝姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で4000再生を突破し、「癒される～」「気持ちいいんやろね～ いい夢見てそう」といったコメントが寄せられました。 【動画：ソファの上で『眠っている猫』を見たら→まさかの体勢で……豪快な寝相】 猫もダメになっちゃう