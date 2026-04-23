フリーアナウンサーの白戸ゆめのが21日、自身初の写真集「Lily」(光文社)を発売した。 【写真】横たわったベッドの上でも圧倒的盛り上がりから目が離せない 白戸アナは1995年生まれ、東京都出身。慶応大卒業後、2018年にKSB瀬戸内海放送に入社。21年に退社し、フリーになった。父は元プロテニス選手の白戸仁氏。3月にはインスタグラムで「30歳の節目にふさわしい、大人の魅力を感じる1冊にパタヤで初