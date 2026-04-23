パリにあるシャルル・ド・ゴール国際空港に置かれた気象観測所で、気温の観測値が短時間で大幅に増減する事象が観測されました。この出来事はオンライン賭博サイトで行われた賭けに関連しているとみられ、総額3万4000ドル(約542万円)を荒稼ぎした人物が存在する可能性が指摘されました。INFO BFMTV. Polymarket: des parieurs ont-ils manipulé un capteur de Météo France pour s'enrichir?https://www.bfmtv.com/