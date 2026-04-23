麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・セミファイナルが23日に開催され、親の役満、さらに親の3倍満が飛び出す史上まれにみる高打点バトルがぼっ発した。【写真】親の大三元と親の3倍満さく裂！※約30分間の出来事ですレギュラーシーズンを突破した6チームで、ファイナルの4席を争うセミファイナル。この日の第1試合はBEAST Xの下石戟（日本プロ麻雀協会）、EX風林火山・内川幸太郎（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）、T