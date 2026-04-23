モデルでタレントの谷まりあが２３日、都内で行われた米映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開、デビッド・フランケル監督）のジャパンプレミアに出席し、新たな一面をのぞかせた。この日のファッションのポイントを聞かれると「一番のおしゃれで来たかったので、デザイン性のあるドレスにした」。黒を選んだ理由には「自分の軸を表す色だと思ったので、『芯のある女性』をテーマに組ませてもらった」と説明した。作品を