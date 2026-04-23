モデルでタレントの江野沢愛美が、ラブラブ夫婦ショットを披露した。２３日までに自身のインスタグラムを更新し「＃俺の男」とハッシュタグ。２０２２年５月末で芸能界を引退した元タレントの夫・北條慶さんと肩を組んで撮影した。身長１７３センチの江野沢とは「身長差１０センチ」と明かし、「ボサボサで盛れてないけどそこがなんか気に入ってる」とつづった。フォロワーは「けいまな大好き」「ずっと憧れの２人です」「ホ