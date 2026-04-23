◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２３日・マツダスタジアム）広島が２戦連続完封負けを喫し、借金は今季ワーストの６に膨らんだ。これで７カード連続で勝ち越しなしで、４月は１６戦で４勝１２敗。低調な打線が浮上のきっかけをつかめない。先発・岡本は５回５安打２失点。両軍無得点の５回２死一塁からサンタナに２ランを被弾した。４回まで好投だっただけに、悔いの残る１球になった。打線はこの日も１点が遠か