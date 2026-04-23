◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２３日・マツダ）ヤクルトが２連勝で４カード連続勝ち越しとし、１２球団最速の貯金１０とした。０―０の５回、２死一塁でサンタナが右中間へ５号２ランを放って先制。先発の高梨が６回途中まで無失点でしのぐと、継投策で逃げ切った。今季、ホワイトソックスへ移籍した村上が本塁打を放った日は７戦７勝とすべて勝利。試合前、池山監督はこの話題を報じていたテレビ番組を見ていた