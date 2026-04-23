◇セ・リーグ広島0―2ヤクルト（2026年4月23日マツダ）広島は本拠で2日続けてヤクルトに完封負けを喫し,借金は「6」となった。先発の岡本は初回からランナーを出すものの、粘り強い投球。4回まで無失点に抑えていたが、5回表2死一塁からサンタナに2ランを浴び、先制点を許した。広島はその裏、2死から菊池が三塁線を破る二塁打で好機を作る。続く3番・小園のレフト前ヒットで菊池は本塁を突くが惜しくもタッチアウトと