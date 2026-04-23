◇セ・リーグヤクルト2―0広島（2026年4月23日マツダ）首位のヤクルトが広島に連勝し、リーグ最速で貯金10に到達した。守護神のキハダが2―0の9回に登板。きっちり締めて、自身のプロ野球記録を更新するデビューから10試合連続セーブを飾った。キハダは3月27日の開幕・DeNA戦で来日初登板初セーブ。開幕戦登板からの連続セーブ記録は08年の阪神・藤川球児での11試合で、あと1に迫った。また、シーズン開幕からの連続セー