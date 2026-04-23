◇セ・リーグヤクルト2―0広島（2026年4月23日マツダ）首位のヤクルトが広島に連勝し、リーグ最速で貯金10に到達した。4月中の貯金10は優勝した97年以来29年ぶりとなった。0―0の5回2死一塁からサンタナが9試合ぶりの右中間への5号2ラン。主導権を握ると、先発の高梨も悪天候の中、5回1/3を6安打無失点の力投。継投で逃げ切った。昨季までの不動の主砲・村上宗隆（ホワイトソックス）がこの日のダイヤモンドバックス戦