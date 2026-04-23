22日午後、岩手・大槌町の2カ所で発生した山林火災は、23日午後8時現在も延焼中で、避難指示の対象が拡大しています。岩手・大槌町の山林火災は22日午後2時ごろに小鎚地区で発生、さらに4時半ごろには約10km離れた吉里吉里（きりきり）地区周辺でも発生し、延焼範囲はあわせて約200haに達しています。今回の火災では、避難所で転倒した女性1人が軽いけがをしています。建物は住宅1棟を含む7棟が全焼したとみられますが、2カ所とも