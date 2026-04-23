◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2-0広島（23日、マツダスタジアム）ヤクルトが広島に勝利。リーグ首位をキープし、貯金は「10」となりました。ここまで15勝6敗と、昨季の最下位から一変して強さを見せつけるヤクルト。試合は初回、古賀悠斗選手が相手のエラーにより出塁に成功します。さらにオスナ選手がヒットを放ち、2アウト1塁2塁で初回からチャンスを作ります。しかし後続がフライに倒れ、先制とはなりませんでした。2回には、