スペインの女子リーグであるリーガFでは、FCバルセロナ・フェメニがエスパニョール・フェメニを4-1で破り、リーグ優勝を果たした。勝ち点75は2位レアル・マドリード・フェメニーノに16点差をつけており、116得点7失点と圧倒的な戦績でのリーグ制覇となった。チーム最古参であるベテランMFアレクシア・プテジャスは、これで10回のリーグ優勝を果たすことになった。これまでのクラブレコードはバルセロナの伝説であるリオネル・メッ