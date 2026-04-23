◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル＝２着馬までに日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２３日、栗東トレセンカットソロ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は栗東・坂路をサッと駆け上がり、５８秒０―１３秒４をマークした。土曜重賞で異例の木曜追いとなったが、「日曜にも時計を出していますし、水曜に追うと、木曜は運動で、金曜は東京への輸送になるので、乗れる時間