佐藤官房副長官はきょう、いわゆる「攻めの予防医療」を政府一丸となって推進する考えを示しました。佐藤啓 官房副長官「性差に由来する健康課題等に対応していくことにより、国民の健康寿命の延伸を図り、皆さまが元気に活躍し、社会保障の担い手を増やすことにも繋がっていくと考えています」政府はきょう、「攻めの予防医療」に関する副大臣級会議を開きました。健康寿命を延ばし、社会保障の担い手を増やす狙いで、きょう