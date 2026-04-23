女優の三吉彩花が２３日、都内で行われた米映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開、デビッド・フランケル監督）のジャパンプレミアに出席し、こだわりの衣装について明かした。黒のクールなパンツスーツで「ちょっといつもと違った（感じで）一見マニッシュ」。一方で「ショートカットのシャツ、後ろがバルーンのような丸みを帯びたジャケットで、やわらかさを演出している」と女性らしさも意識したという。モデルとして