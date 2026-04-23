元バドミントン日本代表の小椋久美子さんが２３日に自身のインスタグラムを更新し、元ビーチバレー選手との異種競技レジェンド同士の仲良しプライベートショットを披露した。小椋は「美和ちゃんとまたまた大須へ行ってきました」と書き出すと笑顔で乾杯する２ショットを披露。お相手は元ビーチバレー選手で“ビーチの妖精”と呼ばれた浅尾美和だ。「大須に一歩入るとワクワクするんです。雰囲気も好き。迷っちゃうぐらいお