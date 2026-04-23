岩手県・大槌町の山林火災は、発生から丸一日が経ちましたが、鎮火には至らず。いまも延焼が続いていて、避難指示の対象地域が拡大しています。【写真を見る】 「火が見える」住宅に迫る炎地震に続き山林火災 車で一夜「新築の家 今度は火災で燃やしてしまう」高柳光希キャスター「山林火災の発生現場に近づいてきました。生活に影響が出そうなほど煙が漂っています。車の中にいても焦げ臭いです」岩手県大槌町。火災発