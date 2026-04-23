きのう午後、岩手県大槌町の2か所で発生した山林火災は、きょうも延焼が続いていて、すでに200ヘクタールが焼失しています。現場では消火活動が続いていますが、火は住宅街に迫っています。高柳光希キャスター「今、山の横の道をあがってきたんですが、見えますね。火の手がパチパチと音を立てながら燃えています。かなり煙も濃くなっています。焦げくさいにおいもかなりしますね」民家近くまで迫る炎。きのう、岩手県大槌町で発生