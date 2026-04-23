「広島からエールを送る会」で話すサッカー日本代表の森保一監督＝23日、広島市広島市内で23日に開かれた「サッカー日本代表広島からエールを送る会」に森保一監督が出席し、6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会へ向け「W杯の時には、これまで油断してくれていた相手はいないと思う。PK戦を何個か勝って、しっかり頂点を目指して前進したい」と意気込んだ。「注目してほしい選手」を問われると「全員」とした上で