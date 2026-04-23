富士通は、自社で開発している「フィジカルAI」の技術を公開しました。特別なセンサーを使わなくても、「AI」がその場の状況を判断してロボットが動く技術です。「人間のように細かい作業ができる」AIを搭載したロボット。「柔らかいバッグ」についたチャックを動かすのは、従来のAIでは難しい作業でしたが…。富士通フィジカルAI研究所・鈴木源太所長「モーターの電流値、さらに画像を使って人間の触覚というものを擬似的に再現