【漫画】本編を読む『アタシが勝ち確 10年執着してくる幼馴染』（yu：原案、んぎまむ：漫画/KADOKAWA）は、夫の裏切りと元親友の執着によって追い詰められた妻が、反撃を決意する復讐ストーリーだ。主人公・ユイカは結婚3年目。マイホームを建てる夢を叶えるため、大好きなオシャレを我慢して倹約生活を送っていた。しかしそんな努力をする妻に対し、夫は次第に態度を変え「地味になった」「結婚詐欺だ」などの心ない言葉を浴び