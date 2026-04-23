「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、4月23日〜5月21日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19）思いきって甘えてみて♡自信たっぷりでエネルギッシュ！新しいことに挑戦したい気持ちが強く、強気な発言も多くなりそう。恋愛でも主導権を握