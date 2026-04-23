話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆ありのままでいられる相手が恋人候補かも頑張って背伸びをする恋より、素の自分でいられる相手に心が向きそう。フリーの人は、地元の友だちや昔からの知人など、気を使わない関係の