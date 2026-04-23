話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★★☆自然と人が集まる愛され期おなじみの友だちの集まり、推し活や趣味のコミュニティの場に恋のきっかけがありそう。フリーの人は、自然体で笑っているときほどあなたの魅力が伝わ